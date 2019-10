Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Mit gefälschten Plaketten unterwegs

Duisburg (ots)

Einen Blick für gefälschte Plaketten hatten am Donnerstagvormittag (24. Oktober, 9:15 Uhr) zwei Polizisten. Den beiden Beamten war ein Citroen und ein Wohnwagen aufgefallen, die auf einem Parkplatz am Kalkweg geparkt waren. An beiden Fahrzeigen waren bis auf eine Plakette der Hauptuntersuchung alle Siegel gefälscht. Der Besitzer, der im Wohnwagen zugegen war, räumte den Polizisten gegenüber ein, dass er die Plaketten selbst ausgedruckt habe, wollte sich aber weiter nicht äußern. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 71-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat. Auf die Frage, wie Pkw und Wohnwagen an diese Stelle gekommen seien, berichtete er von einem Bekannten, der ihm geholfen habe. Wie der aber heißt, wollte er nicht verraten. Die Beamten stellten die Kennzeichnen sicher und schrieben eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. (stb)

