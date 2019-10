Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Tatverdächtiger Drogendealer mit 43 Bubbels erwischt

Duisburg (ots)

Zivilen Beamten ist am Mittwochmittag (23. Oktober, 10:30 Uhr) ein junger Mann im Kantpark (Friedrich-Wilhelm-Straße) aufgefallen. Die Polizisten hatten dabei den richtigen Riecher: Der 18-Jährige soll sich erst mit einem Mann und einer Frau (29) unterhalten haben, anschließend zu seinem Depot gegangen sein und dem 46-Jährigen einen Gegenstand übergeben haben. Die Beamten kontrollierten ihn und entdeckten in seinem Versteck 43 Bubbles mit Heroin und Bargeld in kleiner Stückelung. Den tatverdächtigen Drogendealer nahmen sie mit zur Wache. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Heroin am 24.Oktober dem Haftrichter bei dem Amtsgericht Duisburg vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. (stb)

