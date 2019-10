Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Autos prallen zusammen

Duisburg

Nahezu ungebremst ist am Mittwochmittag (23. Oktober, 13:35 Uhr) ein Opelfahrer (76) am Verteiler Ruhrorter Straße auf einen blauen Peugeot aufgefahren. Dabei verletzte sich ein 51-Jähriger so schwer, dass Rettungskräfte ihn ins Krankenhaus brachten. Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr rund um den Verteilerkreis. (stb)

