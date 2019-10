Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtmitte: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung in S-Bahn

Duisburg (ots)

Am Karnevalssonntag (3. März) fuhr ein Mann in den Abendstunden mit einer S-Bahn der Linie 1 in Richtung Duisburg. Als ein Mitarbeiter (49) der Deutschen Bahn die Fahrkarte des Unbekannten kontrollieren wollte, schlug dieser dem Kontrolleur vor der Einfahrt in den Duisburger Hauptbahnhof mit der Faust gegen den Kopf. Der kostümierte Mann konnte unerkannt flüchten.

Inzwischen liegt ein Gerichtsbeschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Flüchtigen vor. Die Fotos, die den Gesuchten zeigen, sind über den nachfolgenden Link im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duisburg-raub

Zeugen, die genauere Angaben zu der abgebildeten Person auf den Bildern machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203-280-0. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell