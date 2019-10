Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg-Hochheide: gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Duisburg: Frau von Unbekannten angegriffen und verletzt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Als eine Frau (23) am Dienstag (22. Oktober) um 5:30 Uhr über die Moerser Straße in Homberg-Hochheide zur Arbeit ging, griff sie ein bislang Unbekannter in Höhe der Ottostraße an. Hierbei zerrte der Mann an ihrer Kleidung und fügte der Geschädigten mit einem spitzen Gegenstand Stichverletzungen im Bauchbereich zu. Die Verletzte wehrte sich und konnte zu einem Kiosk auf der gegenüber liegenden Straßenseite flüchten. Der Tatverdächtige rannte daraufhin über die Moerser Straße in Richtung Homberg davon. Ein Rettungswagen brachte die 23-Jährige zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Im Rahmen der Fahndung konnten die verständigten Polizisten keine Person, auf welche die Beschreibung zutraf, antreffen. Laut Aussage der Frau soll der Flüchtige circa 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen unter andrem wegen versuchten Mordes aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen oder dem Tathergang machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Kriminalkommissariat 11. (dab)

