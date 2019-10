Polizei Duisburg

POL-DU: "Riegel vor" - Kostenlose Beratung bei der Polizei

Es geht wieder los. Kaum beginnt die dunkle Jahreszeit, werden die Einbrecher wieder aktiv. Am letzten Wochenende wurden in Duisburg 16 Einbrüche verübt. Es gibt zwar die Tendenz, dass landesweit die Einbrüche rückläufig sind, dies ist jedoch kein Grund, sich entspannt zurück zu lehnen. Aus diesem Grunde führt die Polizei NRW kommenden Sonntag (27.10.2019) ihren landesweiten Aktionstag "Riegel vor" durch. Auch die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei Duisburg beteiligt sich an dieser Aktion. In der Zeit von 11.00 Uhr bis 16:00 Uhr, ist die Beratungsstelle im Rathaus der Stadt Duisburg, Burgplatz 19, 47051 Duisburg (Eingang Ecke Schwanenstraße) für interessierte Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Die polizeilichen Fachberater stehen für alle Fragen rund um den Einbruchschutz zur Verfügung. Auch drei Tage später (Mittwoch, 30.10.) sind die Mitarbeiter der Präventionsdienststelle wieder unter dem Motto "Prävention vor Ort" für interessierte Besucher im Malteser Stift St. Nikolaus, Dr.-Hammacher-Str. 41, 47119 Duisburg unterwegs. Ein Vortrag zum Thema "Riegel vor" wird ab 18:00 Uhr über die Sicherungsmöglichkeiten von Wohnungen und Häusern aufklären. Die Experten stehen für Fragen, aber auch mit Exponaten zur Besichtigung, zur Verfügung.

