Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Falscher Wasserwerkemitarbeiter stiehlt Modeschmuck

Duisburg (ots)

Ein falscher Wasserwerkemitarbeiter hat sich am Montag (21. Oktober, 8:30 Uhr) in einer Wohnung an der Bussardstraße an Modeschmuck bereichert. Der Mann hatte bei einer Seniorin geklingelt und von einem Notfall berichtet: Die Wasserleitung der Straße sei beschädigt und nun könnte gelbes Wasser aus den Leitungen kommen. Das müsse dringend überprüft werden. Gemeinsam mit dem Unbekannten testete die 84-Jährige die Wasserhähne. Nachdem der Mann gegangen war, bemerkte die Frau, dass er ihre goldfarbene Modekette gestohlen hat. Der Dieb hat bei einer Größe von 1,80 Meter eine schlanke Figur, kurze Haare und trug eine dunkelgraue Hose zum hellgrauen Pullover. Zeugenhinweise nimmt das KK 32 unter 0203 280-0 entgegen. (jg)

