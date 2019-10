Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Mine O. vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Die Duisburger Polizei bittet um Hinweise: Seit Samstag, 7. September, 21 Uhr, wird Mine O. vermisst. Die 26-jährige Mutter eines fünfjährigen Sohnes ist 1,70 Meter groß, schlank und hat braune Augen. Sie trägt schwarze Kleidung, unter anderem schwarze Jeggings und dunkle Oberteile. Die Duisburgerin hat ein Nasenpiercing am linken Nasenflügel und sich am linken Handgelenk innen den Namen ihres Mannes Ercan tätowieren lassen. Der 28-Jährige hat sie zuletzt am Samstagabend gesehen. Ihm gegenüber hatte sie angegeben, bei einer Freundin übernachten zu wollen. Ermittlungen ergaben, dass diese Freundin bereits seit längerer Zeit nicht mehr in Deutschland lebt. Seit diesem Tag hat Mine O. sich weder bei ihrer Familie noch bei Freunden gemeldet. Die Polizei fragt nun: Wer hat sie gesehen oder weiß, wo sie sich aufhält? Hinweise bitte an die Duisburger Kripo (KK 12) unter der Rufnummer 0203 280-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. (stb)

