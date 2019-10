Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall mit Radlader

Delbrück (ots)

(mb) Bei einem Auffahrunfall auf der Anreppener Straße ist am Donnerstag ein Autofahrer verletzt worden.

Gegen 07.15 Uhr fuhr ein 51-jähriger Ford-Focus-Fahrer auf der Anreppener Straße in Richtung Delbrück. Auf gerader Strecke fuhr er auf einen in gleiche Richtung langsam fahrenden Radlader auf. Dabei wurde das Auto frontal stark beschädigt. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Salzkotten gebracht. Der Radlader-Fahrer (25) blieb unverletzt.

