Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Schlägerei und keiner sagt warum

Duisburg (ots)

Als die zu einer Schlägerei gerufenen Polizisten am Donnerstag (1. August, 22:50 Uhr) am Einsatzort auf der Münzstraße eintrafen, wollte keiner der zehn umherstehenden Personen mit ihnen reden. Ein 26-Jähriger hatte eine Stichverletzung im Bein und eine Wunde am Auge. Alarmierte Rettungssanitäter versorgten ihn vor Ort. Warum es zum Streit kam und wer ihn verletzt hat, wollte er nicht erzählen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim KK 36 unter 0203 280-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell