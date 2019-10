Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Duisburg (ots)

Am Dienstag (22. Oktober, 17:50 Uhr) fuhr eine Duisburgerin (47) mit ihrem schwarzen Ford Kuga über die Dr.-Hans-Böckler-Straße in Fahrtrichtung Wehofen. Als sie verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr die Fahrerin (20) eines blauen Opel Corsa ihr auf. Die 47-Jährige klagte über Schmerzen im Nacken und im Arm, benötigte aber an Ort und Stelle keine ärztliche Versorgung. Mit einem Rettungswagen ging es für die Unfallverursacherin ins Krankenhaus. Abschleppdienste transportierten die beschädigten Fahrzeuge in eine Werkstatt. Die verständigten Polizisten sperrten die Unfallstelle weitläufig ab. Gegen die 20-Jährige leiteten sie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ein. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell