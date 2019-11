Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfallflucht Goslar. Auf der Clausthaler Straße kam es am Freitag, den 08.11.2019, in der Zeit zwischen 15:58 Uhr und 16:56 Uhr zu einem Unfall. Ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in stieß mit ihrem/seinem schwarzen 3er BMW Komib, mit GS-Zulassung, gegen einen geparkten Pkw Skoda Fabia mit GS-Zulassung. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Pkw Skoda beschädigt. Der/Die Unfallverursacher/in entfernte sich in der Folge unerkannt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

Lebensmitteldiebstahl Goslar. Am Freitag, den 08.11.19, in der Zeit zwischen 20:05 Uhr und 20:16 Uhr, wurden aus einem unverschlossenem Sammelschrank für abgelaufene Lebensmittel, im Außenbereich eines Einkaufsmarktes im Gewerbegebiet Baßgeige, einige Lebensmittel entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

Ruhestörung Goslar. Am Freitag, den 08.11.19, gegen 23:30 Uhr, wurde eine Ruhestörung in der Zehntstraße gemeldet. Wie sich herausstellte war ein s.g. Gamer verantwortlich, der die Anwohnerschaft an seinem Spiel akustisch teilhaben lies. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

Vandalismus / Sachbeschädigung Wiedelah/Wülperode. In der Nacht von Freitag, den 08.11.19 auf Samstag, den 09.11.19, kam es an der Landesgrenze zu Vandalismushandlungen und Sachbeschädigungen am dortigen Grenzdenkmal und diversen Aufstellern zum heutigen Gedenktag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsüberwachung Fußgängerzone Goslar. Am Freitag, den 08.11.19, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr, wurde in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Goslar Kontrollen im Bereich der Fußgängerzone im Innenstadtbereich durchgeführt. Insgesamt wurden 16 Vestöße festgestellt, davon 6 x Befahren und 8 x Parken im genannten Bereich. Außerdem wurden 2 Bauartveränderungen an Pkw festgestellt. Derartige Kontrollen werden künftig vermehrt durchgeführt.

