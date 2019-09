Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel/Meppen/Lingen - 71-Jähriger betrunken am Steuer

Lingen (ots)

Am Sonntagmorgen hat ein 71jähriger Mann aus Sögel mehrere Autofahrer teils erheblich gefährdet. Zwischen 4 und 4.20 Uhr war er mit seinem schwarzen Ford Kuga vermutlich von Sögel nach Meppen unterwegs und fuhr weiter über die B70 in Richtung Lingen. Nach bisherigen Ermittlungen ist der stark alkoholisierte Mann auf der Strecke von Meppen nach Lingen auf der B 70 mehrfach in den Gegenverkehr gefahren, so dass Fahrzeuge ausweichen mussten. Es ist zurzeit nicht auszuschließen, dass er auf der Fahrt von Sögel bis zur polizeilichen Kontrolle weitere Verkehrsunfälle verursacht hat. Die Fahrzeugführer, die diesem Pkw ausweichen mussten, und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

Der alkoholisierte Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die deutsche Fahrerlaubnis ist ihm in der Vergangenheit wegen Verkehrsdelikten bereits entzogen worden. Ein mitgeführter serbischer Führerschein wurde sichergestellt, da dieser gefälscht sein dürfte. Der Fahrzeugführer wurde nach Entnahme einer Blutprobe in Polizeigewahrsam zur Ausnüchterung genommen.

