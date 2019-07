Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann fällt negativ auf

Lauterecken (ots)

Entgegen einer Verfügung des Amtsgerichtes hat ein Mann an der Wohnung einer Frau in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein geklingelt. Die Polizei ermittelt derzeit, ob der der Mann zuvor bereits von der Verfügung des Gerichtes Kenntnis hatte. In diesem Fall dürfte er eine Straftat nach dem Gewaltschutzgesetz erfüllt haben. Zudem stellten die Ermittler fest, dass der Mann mit einem nicht zugelassenen Kraftrad zu dem Anwesen gefahren war und nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis ist.

