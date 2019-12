Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Handy entrissen - Täter kann durch aufmerksame Zeugen gestellt und an die Polizei übergeben werden

Freiburg (ots)

Nicht weit kam ein 20-Jähriger am Montagmorgen mit seiner Beute. Aufmerksame Zeugen beobachteten, dass dieser gegen 07.30 Uhr im Bereich der Schiffstraße einer 55-jährigen Frau trotz Gegenwehr ihr Mobiltelefon entwendete und gerade im Begriff war zu fliehen. Ihnen gelang es, den 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen in unmittelbarer Tatortnähe aufzuhalten und in der Folge an die Polizei zu übergeben.

Durch den vorangegangenen Übergriff wurde die Frau leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen zog sich eine Zeugin zu, die tatkräftig daran mitwirkte, dem Täter die Flucht zu unterbinden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

ml

