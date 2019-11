Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Der nächste Winter kommt bestimmt!

Bedburg-Hau (ots)

Da staunten die Beamten nicht schlecht, als sie am Donnerstagnachmittag, 07.11.2019, auf der Saalstraße gegen 17.00 Uhr eine Situation vorfanden, die sie eher an Ballungsräume aus Fernost erinnerte. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Kleve hatte sein Gespann durch das Gelände der Rheinischen Kliniken bugsiert, als er von den Ordnungshütern freundlich auf den Zustand seiner Ladung aufmerksam gemacht wurde. Den verdutzten Beamten erklärte er, das Holz seiner Mutter bringen zu müssen, sie wohne hier "um die Ecke". Nachdem die Polizisten sich vom Wahrheitsgehalt seiner Aussage überzeugt hatten, begleiteten sie den Mann das letzte Stück. Die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der Polizei wurde dann jedoch in Form einer Ordnungswidrigkeitenanzeige unsanft beendet. (SI)

