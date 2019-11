Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch/Weeze - Unfall verursacht Verkehrsstörungen

Goch/Weeze (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden am Donnerstagmorgen, 07.11.2019, die Beteiligten eines Verkehrsunfalls auf der Gocher Straße in Höhe der Autobahnauffahrt. Gegen 06.40 Uhr war ein 38-jähriger Autofahrer aus Goch in Fahrtrichtung Weeze unterwegs und wollte nach links in Richtung Nimwegen auf die A57 auffahren. Im Einmündungsbereich stieß er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 23-jährigen Autofahrers aus Kevelaer zusammen. Hierdurch kam es auf der B9 aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch musste die Autobahnausfahrt Goch/Weeze für die Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn vorübergehend gesperrt werden. Gegen 08.10 Uhr waren die Strecken wieder ohne Behinderungen befahrbar. (SI)

