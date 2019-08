Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Samstag, 03.08.2019, bis Sonntag, 04.08.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 02.08.2019, 18.40 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Dammer mit einem Pkw Ford in Damme die Lindenstraße. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der jungen Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Nach einem freiwillig durchgeführten Drogentest, welcher positiv auf THC verlief, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Körperverletzung

Am Samstag, 03.08.2019, 20.00 Uhr, stand ein 37-jähriger aus Bremen mit seinem Pkw Chevrolet offensichtlich nicht vorschriftsmäßig in einer Parklücke an der Oldenburger Straße in Vechta. Auf diesen Umstand machte ihn ein 38-jähriger aus Vechta aufmerksam. Nach einem sich anschließenden Streitgespräch griff der Bremer den Vechtaer ins Gesicht und schubste ihn. Zudem sprach er Drohungen aus. Der 38-jährige wurde hierbei leicht verletzt. Gegen den Bremer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Körperverletzung

Am Samstag, 03.08.2019, 23.25 Uhr, kam es an der Langen Straße in Dinklage in den Räumlichkeiten einer Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Laut Aussagen eines 56-jährigen Dinklagers ist dieser von einem 45-jährigen, ebenfalls aus Dinklage, grundlos angegriffen und mit den Fäusten geschlagen worden. Hierbei erlitt er eine leichte Verletzung im Gesicht. Zudem wurde sein Hemd durch Blutspritzer verschmiert. Eine eindeutige Sachverhaltsklärung war vor Ort nicht möglich. Die Ermittlungen dauern an.

Damme - Körperverletzung

Im Rahmen einer Feierlichkeit im Bereich "Zu den Klünen" in Damme wurde einem 30-jährigen Dammer durch einen 26-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam der Dammer nicht nach. Er hingegen griff den Mitarbeiter des Security Unternehmens an und schubste ihn. Diesem sowie einem Verantwortlichen der Veranstaltung gelang es nun, den Dammer des Platzes zu verweisen. Ein Strafverfahren wartet nunmehr auf den 26-jährigen.

Steinfeld - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, 03.08.2019, 18.30 Uhr, wurde in Steinfeld, Am Nordenberg, festgestellt, dass bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Pkw Daimler Benz beschädigt hatten. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Steinfeld (Telefon: 05492 2533) in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Fahren eines Fahranfängers unter Alkoholeinfluss Bei einer Kontrolle am Samstag, 03.08.2019, 04.35 Uhr, in Dinklage, Am Burgwald, wurde ein 19-jähriger Fahranfänger aus Dinklage mit seinem Pkw VW angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,32 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Verfahren wurde eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, 03.08.2019, 19.55 Uhr, wurde auf der Hinnenkamper Straße in Neuenkirchen-Vörden ein 32-jähriger Dammer mit einem Pkw Hyundai angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Dammer den Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Verfahrens waren die Folge.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Vechta

Telefon: 04441/943 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell