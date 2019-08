Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 02/03.08.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 02.08. - 04.08.2019

Verkehrsunfall in Vechta mit Verletzten Am Freitag, 02.08.2019, 22:00 Uhr, beabsichtigte eine 26-jährige aus Goldenstedt mit ihrem PKW von einem Firmengelände auf die Kopernikusstraße, 49377 Vechta, aufzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten, 33-jährigen PKW-Führer aus Vechta, der die Kopernikusstraße in Richtung Buchholzstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die schwangere Goldenstedterin wurde zur Überprüfung ins Krankenhaus Vechta verbracht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Verkehrsunfall in Bakum mit leicht verletzter Person Ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Duisburg befährt die Alte Dorfstraße in Bakum/ OT Hausstette in Fahrtrichtung Landesstr. 843, welche er geradeaus überqueren will. Hierbei übersieht er eine 57-jährige LKW-Fahrerin aus Friedeburg, welche die bevorrechtigte Landesstr. 843 in Richtung Vechta befuhr. Durch die Kollision wird die LKW-Fahrerin leicht verletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte/ Beleidigung in Damme Am 03.08.2019; 01:30 Uhr, kommt es in einer Gaststätte in Damme zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, die im Anschluss aus der Gaststätte verwiesen werden. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes beleidigte ein 41-jähriger Dammer die eingesetzten Polizeibeamten und versuchte eine andere Person aus der gegnerischen Gruppe zu schlagen. Dieses konnte durch die Einsatzkräfte unterbunden werden. Im Folgenden trat der angetrunkene Dammer nach den eingesetzten Beamten und beleidigte diese fortwährend. Unter dem Einsatz weiterer Einsatzkräfte wurde die Person dem Gewahrsamsbereich des PK Vechta zugeführt, wo u.a. eine Blutprobe durchgeführt wurde. Zu Verletzungen der Einsatzkräfte kam es nicht.

