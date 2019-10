Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Einbrüche in Mehrfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch kam es am gestrigen Montag (28.10.2019) in Rheinbach - beide Male in der Kolpingstraße.

In der Zeit von 12:30 Uhr bis 23:30 Uhr versuchten Einbrecher vergeblich eine Balkontür einer Hochparterrewohnung aufzuhebeln. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Ein beschädigtes Badezimmerfenster fanden die Bewohner einer Wohnung in der Kolpingstraße bei ihrer Rückkehr gegen 18:45 Uhr vor. Sie hatten das Mehrfamilienhaus um 14:00 Uhr verlassen. Die bislang unbekannten Täter hatten das Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zu den Wohnräumen verschafft, die sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Einbrecher flüchten anschließend mit ihrer Beute in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

