Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Bonn-Mehlem - Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinfluss

Bonn (ots)

Vermutlich ein Fehler beim Abbiegen führte am Samstagnachmittag (26.10.2019) zu einem Verkehrsunfall in Mehlem, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger die Mainzer Straße in Fahrtrichtung Rolandswerth. Beim Abbiegen in die Hagenstraße kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 56-jährigen Frau, die in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Der PKW des 18-Jährigen geriet durch den Aufprall ins Schleudern und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die 56-jährige Frau wurde ebenfalls verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 13000 Euro. Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 18-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der junge Mann wurde daraufhin zur Blutentnahme auf die Polizeiwache Bad Godesberg gebracht - der Führerschein wurde sichergestellt.

