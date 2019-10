Polizei Bonn

POL-BN: Bonn Nordstadt: Unbekannter entwendet 19 Autoantennen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In der Nacht zu Samstag (26.10.2019), gegen 03:30 Uhr, machte sich ein bisher unbekannter Mann an insgesamt 19 PKW in der Bonner Nordstadt zu schaffen: Entlang der Gabelsbergerstraße schraubte der, laut Zeugenaussagen mit einer braunen Jacke bekleidete, Unbekannte jeweils die Stabantennen von den Autodächern ab und flüchtete danach unerkannt.

Das zuständige Kriminalkommissariat 35 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Mögliche weitere Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

