Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Hausen: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag zwischen 09:00 und 11:50 Uhr in der Unterdorfstraße in Weil der Stadt-Hausen ereignete. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker die Regenrinne einer Garage. Die Rinne wurde dadurch verschoben und es fielen mehrere Ziegelsteine vom Garagendach. Ohne sich um den Gesamtschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein Fahrzeug mit einer Mindesthöhe von etwa 2,20 Meter handeln.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell