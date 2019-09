Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an Schule

In der Zeit von Freitag, 06. September 2019, 15.00 Uhr, bis Montag, 09. September 2019, 07.45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter zwei Fliegengitter sowie eine Fassadenplatte einer Schule am Scheefenkamp. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung auf Grillplatz

In der Zeit von Freitag, 06. September 2019, 12.00 Uhr, bis Montag, 09. September 2019, 09.30 Uhr, wurde der Grillplatz mit Holzpavillon an der Westmarkstraße von unbekannten Tätern beschädigt. Außerdem wurde ein Teil eines Schwenkgrills entwendet. Auch eine Lampe und ein Seilzug wurden beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell