Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Kevelaer (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich am Montag, 04.11.2019, ein unbekannter Fahrzeugführer vom Lidl-Parkplatz Am Schleußgraben entfernt. Die Besitzerin eines schwarzen Honda Civic mit Klever Kennzeichen hatte ihr Fahrzeug gegen 11.15 Uhr dort geparkt und eine halbe Stunde später frische Unfallspuren am Fahrzeugheck festgestellt. Die Polizei Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell