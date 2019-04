Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Fußgänger angefahren und geflüchtet

Sprockhövel (ots)

Am 28.04.2019 gegen 18:45 Uhr ging ein 58-jähriger Sprockhöveler mit seinen zwei Hunden am linken Fahrbahnrand der Elberfelder Straße in Richtung Sprockhövel. Ein entgegenkommender Pkw berührte ihn mit dem Außenspiegel am Ellenbogen. Der Pkw hielt kurz und die Beifahrerin kontrollierte den Außenspiegel, dann stieg sie wieder ein und der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen zu Unfallfahrer und -fahrzeug laufen.

