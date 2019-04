Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch beim Optiker

Schwelm (ots)

In dem Zeitraum vom 26.04.2019, 18:00 Uhr bis zum 27.04.2019, 07:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Ladenlokals in der Bahnhofstraße ein und entwendeten mehrere Sonnenbrillen. Im Anschluss entfernten sich die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

