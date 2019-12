Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Unbekannter Fahrer eines dunklen SUV richtet Schaden auf Grundstück an und flüchtet

Der unbekannte Fahrer eines dunklen SUV ist am Freitag, 20.12.2019, bei Dettighofen-Baltersweil von der Straße abgekommen und hat ein Grundstück verwüstet. Anschließend flüchtete der Verursacher. Gegen 17:15 Uhr war dieser beim Linksabbiegen von der L 163 in die St.Martin-Straße in Richtung Ortsmitte Baltersweil von der Straße geraten. Im angrenzenden Wiesengrundstück prallte das Fahrzeug gegen aufgebaute Bienenholzkisten. Beim Verlassen des Grundstückes durchpflügte der Fahrer noch ein Himbeerbeet, bevor er einen Baum touchierte, der komplett umgedrückt wurde. Der unbekannte Fahrer flüchtete in Richtung Ortsmitte, verfolgt von einem Zeugen, der ihn aber aus den Augen verlor. Der Flüchtige hinterließ auf dem Grundstück einen Schaden von gut 3000 Euro.

