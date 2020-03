Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt; Wittmund - Im Begegnungsverkehr zusammengestoßen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Im Kreuzungsbereich Bargelweg / Jüchertor in Esens kam es am Mittwoch gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 66 Jahre alter Opel-Fahrer stieß mit einer 55 Jahre alten Pedelec-Fahrerin zusammen. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich.

Wittmund - Im Begegnungsverkehr zusammengestoßen

Ein roter VW Crafter ist am Mittwoch in Wittmund mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen. Der Fahrer des VW Crafter war gegen 5.30 Uhr auf der Straße Falster in Fahrtrichtung Wittmund unterwegs, als ihm zwischen der Brücke Falster Leide und der nachfolgenden Kurve ein Bulli entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge stießen an den Außenspiegeln zusammen. An dem VW Crafter entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Der unbekannte Bulli-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04462 9110.

