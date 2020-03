POL-AUR: Osteel - Zusammenstoß auf Bundesstraße

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Osteel - Zusammenstoß auf Bundesstraße

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Osteel - Zusammenstoß auf Bundesstraße

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag auf der Brookmerlander Straße (B 72) in Osteel gekommen. In Höhe der Einmündung zum Kirchweg geriet ein 31-jähriger Audi-Fahrer, der in Richtung Marienhafe fuhr, aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einer entgegenkommenden VW-Fahrerin zusammen und geriet durch den Aufprall in den angrenzenden Straßengraben. Der Audi-Fahrer wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Insassen des Audi und die 55 Jahre alte Fahrerin des VW Golf wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Zur Bergung der Fahrzeuge wurde die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt.

