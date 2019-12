Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Northeim (ots)

Hardegsen, B 241, Freitag, 27.12.19, 16.17 Uhr Hardegsen (schw) - Am Freitag, 27.12.19, 16.17 Uhr befuhr ein 32-jähriger Northeimer mit seinem Pkw Audi A6 die B 241 aus Richtung Moringen kommend in Richtung Hardegsen. Hinter der Ortschaft Lutterhausen geriet er mit seinem Pkw am Ausgang einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw eines entgegenkommenden 18-jährigen Northeimers zu verhindern, wich der 32-jährige nach links aus, überfuhr dort einen Leitpfosten und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Dabei wurde der 32-jährige leicht verletzt. Am Pkw des 32-jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000,- EUR.

