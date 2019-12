Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gewerbebetrieb

Northeim (ots)

Sudheim, Stadtweg - Zwischen Mittwoch, 25.12.2019, 17.00 Uhr und Freitag, 27.12.2019, 09.00 Uhr

SUDHEIM (fal) - Zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr und Freitag, 09.00 Uhr ist ein Unbekannter durch eine gewaltsam geöffnete Seitentür in einen Gewerbebetrieb am Sudheimer Stadtweg eingebrochen. Beim Durchsuchen der Geschäftsräume fand der Einbrecher in einer Geldkassette und in der Kaffeekasse mehrere hundert Euro Bargeld. An der aufgebrochenen Tür entstand nur ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr und Freitag, 09.00 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge im Stadtweg bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Northeimer Polizei zu melden.

