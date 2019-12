Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit 2,49 Promille

Einbeck (ots)

Einbeck-vo. Bundesstraße 3, Montag, 23. Dezember 2019, 21.00 Uhr. Auf der Bundesstraße 3 in Höhe Vogelbeck kam ein 58-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Daimler-Benz nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr dann 2 Leitpfosten und 1 Verkehrsschild und kam dann danach in einem Straßengraben zum Stehen. Durch den Unfall wird der Fahrzeugführer aus Einbeck leicht verletzt. Da der Fahrzeugführer eine deutliche Alkoholfahne aufwies wurde vor Ort ein Alkoholschnelltest durchgeführt, der dann auch einen Alkoholwert von ca. 2,49 Promille anzeigte. Daraufhin erfolgte eine Blutprobenentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt. An dem Pkw selber entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.500,- Euro.

