Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Schreckschusswaffen geschossen

Northeim (ots)

Berka, Lange Reihe - Donnerstag, 26.12.2019, 03.15 Uhr

BERKA (fal) - Am Donnerstag gegen 03.15 Uhr kam es auf dem Balkon einer Wohnung in der Langen Reihe in Berka zu mehreren Verstößen gegen das Waffengesetz. Ein 27-Jähriger und seine drei Gäste im Alter von 16, 16 und 18 Jahren hatten diverse Schüsse abgegeben. Besorgte Nachbarn verständigten die Polizei.

Alle vier Personen standen mehr oder weniger unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden drei Schreckschusswaffen, eine Gasschusswaffe und entsprechende Munition aufgefunden und sichergestellt.

Die beiden Jugendlichen wurden anschließend zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht. Wegen Verstößen gegen das Waffenrecht wurden gegen alle vier Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

