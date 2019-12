Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Verkehrsunfallflucht

Rülzheim (ots)

Einen Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagmittag auf einem Parkplatz im Nordring in Rülzheim. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug am Samstag in dem Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in Rülzheim ab. Als er mit dem Einkauf fertig war, stellte er einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite seines Fahrzeugs fest. Der bisher unbekannte Unfallverursacher fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus der Parklücke gegen das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 bzw. per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Philipp Schmidt, PHK

Telefon: 07274-958-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell