Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfallflucht während des Einkaufens

Germersheim (ots)

Eine Delle an der rechten hinteren Beifahrertür und einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro waren das Resultat einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen. In dem Zeitraum von 10:10 Uhr bis 10:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz des FMZ in Germersheim abgestellt war. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 bzw. per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

