Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Tageswohnungseinbruch in Lingenfeld

Lingenfeld (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen am Freitag in dem Zeitraum von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kirschenallee in Lingenfeld ein und entwendeten hierbei Schmuck in unbekanntem Wert. Die Täter gelangten über den Balkon in das Anwesen, indem sie die Balkontür aufhebelten. Im Anwesen durchwühlten die Täter mehrere Zimmer und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte eine dunkelgekleidete Person im angrenzenden Waldstück festgestellt werden, die bei Erkennen der Polizei direkt die Flucht ergriff. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte die Person nicht mehr festgestellt werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 bzw. per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

