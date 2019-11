Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 11.11.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

In eigener Sache:

Geplante Kontrollaktion - Einladung an die Vertreter der Medien

In den nächsten Tagen wird eine großangelegte Kontrollaktion stattfinden, an der sich auch das Polizeipräsidium Südosthessen beteiligt.

Interessierte Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen.

Wir bitten ab sofort, sich bis zum 13. November (14 Uhr), unter der Rufnummer 069 8098-1210 namentlich anzumelden.

1. Zeugen nach Unfallflucht auf Autobahn 3 gesucht - Offenbach/Autobahn 3

(fg) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen, nachdem am Sonntagabend ein 25-Jähriger sowie seine 21 Jahre alte Beifahrerin verletzt wurden; der Unfallverursacher machte sich jedoch aus dem Staub. Nach ersten Erkenntnissen war der 25 Jahre alte Mann aus Aschaffenburg gegen 19.15 Uhr in seinem BMW M5 vom Offenbacher Kreuz in Richtung Anschlussstelle Obertshausen auf der linken Fahrspur unterwegs. Plötzlich sei ein anderer Wagen von der rechten Spur auf die linke gewechselt, sodass der BMW-Lenker eine Vollbremsung einleiten musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der Sportwagen kam hierbei ins Schleudern, überschlug sich und landete letztlich auf einem Grünstreifen. Der Aschaffenburger wurde schwer, seine Beifahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Festnahme und U-Haft nach Auseinandersetzung - Offenbach

(aa) Polizeibeamte nahmen einen 19-Jährigen vorläufig fest, der bei einer Auseinandersetzung am späten Samstagabend am Marktplatz zwei andere Männer verletzt haben soll. Der Beschuldigte, der in Deutschland keinen Wohnsitz gemeldet hat, wurde bereits auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenbach zur richterlichen Vorführung gebracht. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft erlassen. Nach ersten Erkenntnissen waren gegen 22.50 Uhr mehrere Personen vor einer Spielhalle in Streit geraten. Der 19-Jährige soll dann vor der Gaststätte und kurz darauf im Schankraum zwei ebenfalls aus Moldau stammende Landsleute verletzt haben. Der 21- und der 24-Jährige erlitten Kieferverletzungen, wobei der jüngere operativ versorgt werden musste. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5200 beim 2. Polizeirevier zu melden.

3. Räuber mit der geschwollenen Hand war erneut zugange... - Offenbach

(aa) Drei neue Straßenraubüberfälle vom Wochenende beschäftigen nun die Kripo Offenbach, wobei zwei am Samstagabend auf das Konto des Täters mit der geschwollenen Hand (wir berichteten) gehen dürften. Der Täter hatte gegen 19.20 Uhr, kurz hintereinander, in der Bismarckstraße zwei Fußgängern jeweils Schläge angedroht und Geld gefordert. Der Räuber trug diesmal einen dunklen Parka und eine schwarze Basecap. Am Sonntagabend dagegen überfielen zwei vermutlich andere Straßenräuber einen Fußgänger - allerdings ebenfalls in der Bismarckstraße. Gegen 23 Uhr wurde der Offenbacher von den etwa 30-jährigen Tätern mit einem Messer bedroht. Sie nahmen ihm Geld, Handy und Ausweis ab. Einer war etwa 1,70 Meter groß, trug eine Glatze und einen Dreitagebart und war mit einer blauen Jacke sowie einer schwarzen Sporthose bekleidet. Der Komplize war etwas größer, hatte kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

4. Wer fuhr den roten Passat? - Rodgau/Jügesheim

(aa) Nach einer Unfallflucht am Samstag in der Straße "Alter Weg" bittet die Polizei um Hinweise zum Fahrer eines roten VW Passats. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein bislang Unbekannter zwischen 11 und 12.30 Uhr mit dem Passat rückwärts vom Grundstück einer Werkstatt und stieß hierbei gegen einen geparkten Audi A3. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den entstandenen Gesamtschaden von etwa 5.500 Euro. Die Polizei hat im Rahmen der Ermittlungen das flüchtige Fahrzeug, nämlich den roten VW Passat, aufgefunden. Die Frage ist nun, wer ist das Auto gefahren? Die Unfallfluchtermittler bitten hierzu um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

5. Gartenhüttenbrand - Dreieich/Sprendlingen

(aa) Eine Gartenhütte und ein Baumhaus brannten am Sonntagnachmittag "An der Lettkaut". Gegen 17.40 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei aus. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

6. Unbekannter schlug zu - Zeugen gesucht - Dreieich/Sprendlingen

(aa) Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Samstagabend im Berliner Ring ereignet hat. An einem dortigen Kiosk gerieten zwei Besucher in Streit, in dessen Verlauf ein 36-Jähriger auf eine nahegelegene Grünfläche gezogen und geschlagen wurde. Erst als Zeugen eingriffen, ließ der noch Unbekannte ab. Er ist etwa 40 Jahre alt, 1,60 Meter groß, hat einen dunklen Teint und eine Glatze. Die Beamten der Ermittlungsgruppe West haben den Fall zur Klärung nun auf dem Tisch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

7. Laptops aus Lagerhalle entwendet - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(fg) Unbekannte waren am Wochenende in der Porschestraße in Klein-Krotzenburg zugange, stiegen in eine dortige Lagerhallte ein und entwendeten Laptops sowie Tablets. In der Zeit zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr, kletterten die Einbrecher offenbar zunächst auf das Dach der Halle. Nachdem sie anschließend über eine Außenwand in das Innere gelangt waren, nahmen sie die Beute an sich. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Eindringlinge einen Wagen zum Abtransport bereitgestellt hatten. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kripo.

Main-Kinzig-Kreis

1. Fußgängerin schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Hanau/Kesselstadt

(aa) Eine Fußgängerin wurde am Montagmorgen bei einem Unfall am Kurt-Schumacher-Platz schwer verletzt; ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wurde die 71-Jährige aus Hanau gegen 9.25 Uhr von einem Lastwagen (Betonmischer) erfasst. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-611 zu melden.

2. Traktor und Anhänger in Brand - Zeugen gesucht - Maintal/Bischofsheim

(fg) Ein Feuer in der Verlängerung der Ledergasse auf einem dortigen Hof hat am Sonntagabend die Feuerwehr und die Polizei in Maintal beschäftigt. Gegen 21.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und rückten gemeinsam aus. Beim Eintreffen standen ein Traktor sowie ein Anhänger in Flammen. Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Beamten der Kriminalpolizei gehen nach der Spurenauswertung vor Ort von Brandstiftung aus. Sie bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Vier Fahrzeuginsassen nach Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht - Bad Soden-Salmünster/Hausen

(fg) Vier Fahrzeuginsassen wurden bei einem Unfall auf der Landesstraße 3178 zwischen Mernes und Hausen am Sonntagabend schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer des Audi A4 gegen 18.30 Uhr aus Mernes kommend in Fahrtrichtung Hausen unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Hanauer offenbar die Kontrolle über seinen Wagen. Der Audi kam ins Rutschen und prallte letztlich mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der 37 Jahre alte Fahrer, seine 35-jährige Beifahrerin sowie die 10 und 7 Jahre alten Kinder wurden schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Die Polizei in Bad Orb bittet nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

Offenbach, 11.11.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

