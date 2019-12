Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Krankenfahrstuhlfahrer auf der B 9 unterwegs

Germersheim (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Polizei Germersheim gegen 03:30 Uhr ein auf der B 9 fahrender Krankenfahrstuhl mitgeteilt. In Höhe der Ausfahrt Germersheim-Mitte konnte der 74-jährige Fahrer des Krankenfahrstuhls festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann an Demenz erkrankt ist und sich wohl etwas verfahren hatte. Der 74-Jährige und sein Krankenfahrstuhl wurden im Anschluss wohlbehalten an die Ehefrau übergeben.

