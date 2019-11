Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - In Brand geraten

Gaggenau (ots)

Vermutlich war eine brennende Kerze der Auslöser für einen Brand am Dienstagmorgen in der Bismarckstraße. Durch die entstandene Hitzeentwicklung geriet ersten Erkenntnissen gegen 5:15 Uhr eine Tischplatte in Brand. Während fast alle, durch den ausgelösten `Alarm` gewarnten Bewohner des Mehrfamilienhauses unverletzt ihre Räumlichkeiten verlassen konnten, zog sich die Anwohnerin leichte Verletzungen zu und wurde in eine nahe liegende Klinik gebracht. Hinzugerufene Wehrleute aus Gaggenau kümmerten sich um den Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. /ma

