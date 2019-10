Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Tatverdächtiger Pkw-Dieb gefasst

Duisburg (ots)

Aufmerksamen Zeugen waren in der Nacht zum Dienstag (29. Oktober, 2:30 Uhr) auf der Heinz-Trökes-Straße zwei dunkel gekleidete Männer aufgefallen: Sie beobachteten, wie sich das tatverdächtige Duo diverse geparkte Autos anschaute und sich schließlich an einem BMW zu schaffen machte. Sie riefen die Polizei, die bei ihrem Eintreffen einen Mann bemerkte, der davonrannte. Weit kam der mutmaßliche Dieb nicht: Die Polizisten holten ihn ein und nahmen einen 36-Jährigen mit zur Wache. Den zweiten Mann konnten die Polizisten auch mithilfe eines Hubschraubers nicht ausfindig machen. Bei dem Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland fanden die Ordnungshüter schließlich ein Reizstoffsprühgerät und zahlreiche Werkzeuge (Mini-Akkuschrauber, Schraubendreher). Aus dem BMW wurden ein Navi, ein Radio und ein Airbag ausgebaut, die auf dem Beifahrersitz des PKW aufgefunden werden konnten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird der 36-Jährige unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls mit Waffen dem Haftrichter vorgeführt. Zeugen, die Angaben machen können oder beobachtet haben, wohin der dunkel und mit Sturmhaube bekleidete Mann gelaufen ist, wenden sich bitte an die Kripo (KK 36). (stb)

