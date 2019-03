Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn - eine Person schwer verletzt

Schmallenberg (ots)

Bei einem Unfall am Montag gegen 9 Uhr auf der L776 ist ein 32-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Schmallenberger fuhr in Richtung Gellinghausen als er auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte mehrfach gegen eine Böschung. Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde abgeschleppt.

