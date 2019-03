Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Familienstreit löst Polizeieinsatz aus

Marsberg (ots)

Am Samstag gegen 12 Uhr wurden die Beamten zu einem Familienstreit in der Straße "In der Marsch" gerufen. Bei der Auseinandersetzung zwischen zwei Familien sollen um die 20 Personen beteiligt gewesen sein. Mit den herbeigerufenen Unterstützungskräften verschafften sich die Beamten einen Überblick über den Vorfall. Die genauen Hintergründe sind Bestandteil der Ermittlungen.

Bei der Auseinandersetzung wurden drei Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 13

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell