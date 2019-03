Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Im Zeitraum zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 6:45 Uhr sind Unbekannte in eine Waschanlage in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter hebelten mehrere Türen auf und verschafften sich so Zugang zu Büro- und Lagerräumen. In einem Büro wurden sämtliche Schubladen und Regale durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Meschede: Zwischen Mittwoch 2:30 Uhr und Samstag 19:10 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kehling" eingebrochen. Die Täter hebelten die Türen des Wohnhauses und eines Gartenschuppens auf. Im Haus durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Marsberg: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 15 Uhr und Freitag 15 Uhr sind Unbekannte in ein Sportheim in der Straße "Rische" eingebrochen. Die Täter warfen ein Fenster mit einem Stein ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Marsberg: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 16:30 Uhr und Freitag 6 Uhr sind Unbekannte in eine Maschinenfabrik in der Straße "Unterm Ohmberg" eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchwühlten sämtliche Schubladen in dem Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Arnsberg: Zwischen dem 2. März 12 Uhr und dem 8. März 13:15 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung im Ermlandweg eingebrochen. Die Täter schoben die Rollladen eines Fensters hoch und hebelten es auf. Im Inneren wurden sämtliche Räume und Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

