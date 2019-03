Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wechselgeldbetrug

Winterberg (ots)

Zwei unbekannte Männer erbeuteten am Samstag zwischen 17:30 und 18 Uhr in einem Geschäft in der Poststraße Bargeld durch einen Wechselgeldbetrug. Ein Mann lenkte eine Verkäuferin ab und verwickelte sie in ein Gespräch. Der zweite Mann kaufte bei einer anderen Verkäuferin einen Gegenstand für einen geringen Betrag. Außerdem legte er mehrere Geldbündel auf die Theke mit der Bitte diese zu wechseln. Es kam zu einem Hin und Her mit dem auf der Theke liegenden Geld. Kurze Zeit später verließen die beiden Männer das Geschäft und fuhren mit einem schwarzen Geländewagen, möglicherweise Renault, davon.

Ein Täter wird als männlich, circa 1,70-1,80 Meter groß, schlank, 25-30 Jahre, kurze schwarze Haare, dunkler Teint, südosteuropäisches Aussehen mit dunkler Hose, dunkler Jacke, rotem T-Shirt mit der Aufschrift "Ballin" beschrieben. Er sprach deutsch mit Akzent.

Der zweite Täter wird als männlich, circa 1,80-1,85 Meter groß, stämmige Figur, 40-50 Jahre, kurze schwarze Haare, dunkler Teint, südosteuropäisches Aussehen mit einer dunklen Jacke und einer schwarzen Kappe beschrieben. Er sprach deutsch mit Akzent.

Die Täter erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 13

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell