Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geschwindigkeitskontrollen an Beschwerdestelle

Schmallenberg (ots)

Abermals wurden an einer bekannten Kontrollstelle die Geschwindigkeiten der Autofahrer kontrolliert. Am Samstag zwischen 10:30 und 13 Uhr wurden erhebliche Verstöße auf der K36 in Ebbinghof festgestellt. Fünf "Sünder" kamen mit der Zahlung eines Verwarngeldes glimpflich davon. Drei Fahrer waren so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot zu rechnen haben. "Tagessieger" war ein 27 jähriger aus Düren. Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 94 km/h in der 50er-Zone gelasert. Zwei weitere Autofahrer wurden jeweils mit 90 km/h erwischt. Auch für sie gilt: Punkte, Bußgeld und Fahrverbot.

