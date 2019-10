Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: 250 leere Flaschen gestohlen

Duisburg (ots)

Polizisten ist am Montagabend (28. Oktober, 18 Uhr) ein Mann aufgefallen, der durch das offene Tor auf ein Firmengelände an der Kulturstraße ging. Kurze Zeit später kam er mit drei großen Säcken zurück, rannte über die Kulturstraße und wurde dabei fast von einem Auto angefahren. Der 43-Jährige lief weiter in Richtung Hochfeld. Die Beamten stoppten ihn, ein weiteres Team suchte parallel die Firma auf. Dabei kam heraus, dass der Tatverdächtige drei Säcke mit Leergut, also rund 250 leere Flaschen im Wert von 62,50 Euro, gestohlen hat. Der Duisburger behauptete indes, dass ihm die Flaschen gehörten. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Diebstahls. (stb)

