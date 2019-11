Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B 500 - Fahrt nach Kontrolle beendet

Iffezheim, B 500 (ots)

Die Fahrt eines 24 Jahre alten Lkw-Lenkers wurde am Montagmorgen nach einer Kontrolle von Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden beendet. Der Mittzwanziger wurde kurz vor 9 Uhr auf einem Parkplatz an der B 500 in Richtung Baden-Baden gestoppt, als den Beamten auffiel, dass der mitgeführte Führerschein des Mannes eine Fälschung zu sein scheint. Außerdem konnte der Lastwagen-Fahrer keinen nötigen Nachweis über seine Lenk- und Ruhezeiten vorzeigen und die Ladung des Schwergewichts war nicht ausreichend gesichert. Nun erwarten ihn Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. /ma

