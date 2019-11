Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Dreist zugegriffen

Gengenbach (ots)

Der Einkauf einer 49-Jährigen endete am Montagmittag durchaus unerfreulich. Die Endvierzigerin war gegen 12 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße `Allmend` mit ihren Einkäufen beschäftigt, als ihre im Einkaufswagen abgelegte Geldbörse, inklusive Bargeld, offenbar gestohlen wurde. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

