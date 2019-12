Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drei Trunkenheitsfahrten über die Weihnachtstage

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadtgebiet Einbeck, 23. und 24. Dezember 2019 Die Polizei Einbeck hatte neben dem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 mit einem alkohollisierten Fahrzeugführer noch in drei anderern Fällen mit alkoholisierten Fahrzeugführern zu tun.

Am Montag, 23. Dezember 2019, gegen 23.20 Uhr, wurde in Straße Altendorfer Tor ein 47-jähriger Mann aus Einbeck mit seinem Pkw Audi A4 überprüft. Ein Alkoholtest erbrachte hier einen Alkoholwert von ca. 2,10 Promille. Am Dienstag, 24. Dezember 2019, 01.20 Uhr, fiel der Polizeistreife aus Einbeck dann ein Pkw Ford auf, der mehrfach über den Mittelstreifen fuhr. Eine Alkoholkontrolle des 26-jährigen Fahrzeugführers aus Göttingen erbrachte bei diesem Fahrzeugführer dann einen Alkoholwert von ca. 1,43 Promille. Ebenfalls am Dienstag, 24. Dezember 2019, Münsterstraße, wurde nach einem Hinweis eine 36-jährige aus Einbeck auf eine Alkoholbeeinflussung nach einem Führen eines VW Touran überprüft. Auch hier zeigte ein Alkoholschnelltest eine Alkoholbeeinflussung von ca. 0,82 Promille an. Bei allen drei Fahrzeugführern wurde jeweils eine ärztliche Blutprobenentnahme verlasst. In den beiden ersten Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet und die Führerscheine sichergestellt. Im letzten Verfahren wurde eine Ordnungswidrigkeit-Anzeige eingeleitet.

